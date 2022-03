08:03

Torna il lungo raggio nello schedule di Neos. La compagnia aerea, che lo scorso 8 marzo ha celebrato 20 anni di attività, ha alzato il velo sulla programmazione estiva, che vede il ripristino dei voli intercontinentali, accanto a quelli nazionali e al Mediterraneo.

“È un sollievo poter tornare a pianificare i voli di Neos senza restrizioni e con lo storico perimetro internazionale - afferma in una nota Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos -. La nostra compagnia festeggia i suoi primi 20 anni ed è una soddisfazione vedere che non solo abbiamo superato questi due anni molto difficili, ma ne usciamo con un business più flessibile e diversificato, con nuove partnership e molti progetti in via di definizione. Questo compleanno non è quindi solo una data, ma è un traguardo simbolico che vogliamo celebrare appieno e con diverse iniziative nei prossimi mesi”.



I piani sul Mediterraneo

Entrando nel dettaglio della programmazione, il vettore prevede operare oltre 140 voli a settimana verso più di 50 destinazioni, con un focus particolare sul Mediterraneo.



Sull’Italia, nei piani un’offerta ampia e flessibile verso il Sud e le isole, per un picco di 23 collegamenti a settimana. Sulla stessa linea anche la programmazione della Grecia, analoga a quella del 2019 per Karpathos, Kos, Mykonos, Santorini, Samos, Skiathos, Rodi e Creta, per un totale di 38 voli alla settimana.



Verso la Spagna il vettore prevede fino a 30 voli a settimana dai principali aeroporti italiani verso le Baleari e Canarie.



Una proposta ricca quella pensata per l’Egitto, verso cui Neos opererà fino a 34 collegamenti settimanali dai principali scali della Penisola verso il Cairo, Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Rientrano poi nello schedule la Tunisia, con Djerba e Monastir, Capo Verde, con l’isola del sale, e il Senegal, con Dakar.



Lungo raggio

Sul long haul, sono proposte tutte le mete internazionali, oltre alle Maldive e la Repubblica Dominicana, aperte al turismo dallo scorso 28 settembre.



È già possibile prenotare per volare verso Sri Lanka, East Africa, Nosy Be, in Madagascar, Mombasa, in Kenya, e Zanzibar, in Tanzania.



Il vettore ha ampliato l’offerta per i Caraibi, con le Bahamas, il Messico e Cuba, verso cui sono previste frequenze su L'Avana e Holguin.



Proseguono, inoltre, i due collegamenti settimanali da Milano Malpensa su New York JFK.



Ripresi anche i collegamenti sulla Cina: ad oggi, il vettore opera su Tianjin, con l’obiettivo di aumentare le frequenze e riprendere il collegamento su Nanchino non appena il Paese allenterà le restrizioni.



Tra i servizi speciali, Neos opererà anche su Tel Aviv da Milano e Verona, con voli di linea per il mercato italiano e israeliano; e ha stretto una collaborazione con il t.o. islandese Heimsferðir per i mercati di Grecia e Spagna su KeflavÍk, attraverso cui garantirà un volo da Verona.