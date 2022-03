Iag: l’a.d. Gallego rinuncia a un bonus da 1 milione di euro

19:32

Tempi difficili per l’aviazione, che arriva dai due anni più complessi della sua storia e che sta cercando di agganciare la ripresa. Così Luis Gallego (nella foto), amministratore delegato di Iag, ha deciso di rinunciare alla parte variabile dei propri emolumenti legata al piano di incentivazione. Il manager ha rifiutato un bonus da 900mila sterline, pari a circa 1,1 milioni di euro.

Come riporta preferente.com il motivo è proprio la grave crisi che ha travolto il settore e dal quale le compagnie aeree stanno cercando di sollevarsi.



In realtà non è la prima volta in cui Gallego fa questa scelta. Si decurtò infatti la sua buona uscita da Iberia e rinunciò al bonus anche nel 2013, anno in cui la società aveva affrontato un piano di ristrutturazione. Nel 2020 si era tagliato lo stipendio del 50%.