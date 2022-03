08:03

Dopo oltre 2 anni dall’uscita di scena, torna nei cieli FlyBe. La compagnia, in una versione rinnovata, ricomincerà a vendere biglietti a partire dal 22 marzo.

Come precisa travelmole.com, in arrivo nei prossimi giorni anche dettagli sulle tariffe, le rotte e le destinazioni della rinata low cost. “Il calendario coincide con il riavvio dell’economia e il ritorno alla normalità dopo due anni difficili per tutti” ha commentato Dave Pflieger, il ceo della compagnia.



La rinascita

Al momento FlyBe non ha ancora comunicato una data di lancio definita; per quanto riguarda la flotta, il vettore opererà con una flotta di De Havilland Canada Dash 8-400.



Tra i primi aeroporti già annunciati ci sono Birmingham e, come seconda base, il Belfast City Airport.



FlyBe era uscita di scena nei primi giorni della pandemia, sotto il peso dei debiti.