Malaysia Airlines aumenta il supplemento fuel

10:41

Si allunga l'elenco delle compagnie aeree che prevedono aumenti per il caro fuel. L'ultima in ordine di tempo è Malaysia Airlines, la quale, in uno statement ufficiale, ha annunciato che “a causa dell'attuale situazione del mercato e all'aumento del prezzo del carburante, aumenterà il supplemento Yq”.

La fuel surcharge – ha precisato il vettore – “sarà applicata a tutte le nuove prenotazioni emesse a partire dal 23 marzo in poi. I nuovi livelli Yq saranno differenti a seconda del segmento di volo MH e saranno pubblicati nel Gds”.



Tasse e tariffe saranno “garantite solo una volta che il biglietto sarà emesso”.