L'aumento delle materie prime e soprattutto del carburante ha causato i primi rialzi delle tariffe aeree. Le contrattazioni a lungo termine e le scorte non sono sufficienti a tenere il prezzo e per i pacchetti di viaggio si apre la stagione dei rialzi.

Sul numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online, gli operatori, in particolare quelli impegnati sul lungo raggio, fanno il punto della situazione e tracciano le strategie per attutire il colpo.



Il trasporto aereo non vede, quindi, nessuna tregua dopo le perdite causate dalla pandemia e si trova ad affrontare un nuovo problema che va a erodere i primi guadagni legati alla ripresa.



Uno scenario che impatta fortemente sui tour operator, che a loro volta si trovano davanti un presente costellato di incertezze.



Alle viste è, senza dubbio, una crescita dei prezzi dei pacchetti viaggio, soprattutto su chi lavora sul long haul, ma da parte dei t.o. non emerge la volontà di rivedere le proprie programmazioni.



La normalità, vista da qui, sembra oggi ancora lontana.



