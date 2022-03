Grimaldi Lines e Welcome Italy: partnership per la Sardegna

12:24

Itinerari personalizzati alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della Sardegna. Nascono dalle competenze dei Local Expert i nuovi Viaggi Smart, frutto della partnership tra Grimaldi Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy.

Grazie all’accordo è possibile abbinare all’itinerario la traversata marittima sulle navi Grimaldi Lines che operano sulle tratte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e la nuovissima Savona-Porto Torres e viceversa. “È la prima volta - fa notare Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna (co-founder Welcome to Italy) - che in Sardegna si fa sistema attorno al marketing per creare valore in stagioni alternative al balneare e la collaborazione con Grimaldi Lines è l’emblema di una visione che, come azienda, abbiamo sempre cercato di portare avanti”.



Itinerari unici

Tra gli itinerari creati dai Local Expert ci sono proposte molto particolari, quali ‘In viaggio con Grazia’, che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda, e ‘La longevità in Sardegnà’, che racconta tutti i segreti dei centenari sardi, dallo stile di vita all’alimentazione. Tutti i programmi sono pubblicati sul sito www.grimaldi-lines.com nella pagina dedicata alla destinazione Sardegna e sul sito www.welcometoitaly.com.



"Obiettivo destagionalizzare"

"Welcome to Italy si conferma come un vero e proprio creatore di contenuti validi per tutte le stagioni - dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group -. Si avvale, inoltre, di importanti canali distributivi internazionali completamente contrattualizzati. L’alchimia di Welcome to Italy sa trasformare il patrimonio culturale dell’Isola in nuove motivazioni di viaggio”.



I servizi a bordo

La flotta Grimaldi Lines è composta esclusivamente da navi di ultima generazione, che offrono agli ospiti un buon livello di accoglienza. In particolare, le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, così come le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, hanno cabine e suite spaziose, oltre a servizi di ogni tipo: ristorante à la carte e self-service, piscina con annesso solarium e fast-food, area fitness, grande salone centrale Smaila’s Club, casinò e discoteca.



“La partnership con Welcome to Italy - sottolinea Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - ci consentirà di offrire soluzioni di viaggio alternative e personalizzate ai clienti che amano viaggi itineranti con la propria auto al seguito, alla scoperta dei luoghi meno battuti dal turismo di massa”.