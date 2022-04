Usa, viaggi in ripresa: la top ten degli aeroporti più trafficati del mondo

09:46

Sono quasi tutti statunitensi gli aeroporti più trafficati del mondo, a riprova che sono gli Usa l’area del pianeta che sta vivendo una ripresa più rapida e più forte dell’industria dei viaggi dopo la pandemia. A stilare la top ten è l’Airports Council International (Aci), che per la prima volta inserisce l'aeroporto di Orlando al settimo posto nel 2021, con un totale di 40,4 milioni di passeggeri serviti lo scorso anno.

La classifica

La classifica 2021 vede al primo posto l’Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, seguito da quello di Dallas/Fort Worth e dall’Aeroporto internazionale di Denver. Al quarto posto, come riporta TravelPulse, troviamo l’Aeroporto internazionale O'Hare di Chicago, seguito da quello di Los Angeles e dal Charlotte Douglas situato a Charlotte, in Carolina del Nord. Settimo, appunto, lo scalo di Orlando, seguito da due cinesi: l’Aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun e l’Aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu. Ultimo in classifica l’Harry Reid di Las Vegas.



Il traffico nei primi 10 aeroporti più trafficati nel 2021 ha rappresentato circa 463 milioni di passeggeri. A marzo, un nuovo studio Aci ha rilevato che i viaggiatori sono pronti e desiderosi di viaggiare nel 2022, con il 69% degli intervistati che ha rivelato l'intenzione di viaggiare quest'anno, mentre un altro 24% aveva già prenotato una vacanza.