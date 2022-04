11:57

"Arriveranno "due nuovi aerei portando la nostra flotta da 15 a 17 macchine: saranno due jet Embraer 195. Proprio grazie a questo incremento avremo la possibilità di aumentare sia le frequenze, sia le destinazioni: siamo fiduciosi nella prossima ripresa e il nostro atteggiamento è fortemente propositivo". Steffen Harbarth (nella foto), ceo di Air Dolomiti, guarda con spirito positivo alla stagione estiva in apertura che, per la compagnia, dovrebbe tradursi nella ripresa del discorso interrotto nel 2020, l'anno che avrebbe dovuto sancire il grande passo in avanti del vettore grazie agli investimenti varati dal Gruppo Lufthansa e poi interrotti dalla pandemia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)