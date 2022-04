Croatia Airlines: per l'estate nuovo volo Malpensa-Spalato

12:52

Decollerà il 12 giugno il nuovo volo stagionale di Croatia Airlines che collegherà Milano Malpensa e Spalato. Avrà una frequenza bisettimanale (giovedì e domenica) e andrà a soddisfare le esigenze di una clientela italiana che sempre più, soprattutto durante l'estate, sceglie la Croazia come meta per le proprie vacanze.

“Questo nuovo collegamento avvicinerà ancora di più l’Italia alla Croazia e in particolare alla splendida città di Spalato, centro principale della Dalmazia con un passato imperiale nel nome di Diocleziano” commenta Viviana Vukelić, direttrice dell'Ente del Turismo Croato in Italia.



Il nuovo volo si aggiunge alla programmazione dallo scalo di Roma che, in alta stagione, permette di raggiungere Spalato, Dubrovnik e Zagabria (via Spalato e via Dubrovnik).



Un forte incentivo per il mercato turistico

“Ci auguriamo che questa rotta venga utilizzata per raggiungere la Croazia dal Nord Italia e per scoprire le bellezze naturali della Croazia e della Dalmazia in particolare - sottolinea Slaven Žabo, direttore commerciale di Croatia Airlines -. Speriamo che i cittadini croati sfruttino questa opportunità per visitare Milano e la Lombardia”.



Anche Stjepan Ribić, Console generale croato a Milano, sottolinea come Italia e Croazia siano due Paesi amici e come questo volo rappresenti un nuovo ponte a supporto delle numerose ragioni per visitare la destinazione.



Gaia Guarino