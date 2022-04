Wizz Air verso un esercizio in rosso da oltre 600 milioni di euro. Ma l’estate promette bene

11:43

Da una parte un bilancio in arrivo con pesanti perdite accentuate anche dall’inizio del conflitto in Ucraina, dall’altra un forte ottimismo per l’estate in arrivo, per la quale è stata messa a punto una programmazione che prevede un’offerta superiore del 40 per cento rispetto al 2019. Sono i due volti di Wizz Air spiegati nel corso del trading update dal ceo Jozsef Varadi.

Secondo quanto riportato da ttgmedia, la compagnia chiuderà l’esercizio 2021-2022 al 31 marzo con un passivo compreso tra i 632 e 652 milioni di euro, un dato accentuato dall’ultimo trimestre durante il quale il vettore low cost si è visto costretto a modificare in maniera importante il proprio operativo spostando tutti gli aerei presenti in Ucraina.



Tuttavia il livello della domanda si sta mantenendo forte nel resto del network e questo ha indotto ad aumentare l’offerta del 30 per cento fino alla fine di giugno e del 40 nel resto della programmazione estiva.