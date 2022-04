08:37

Entro “fine giugno” si chiuderà il processo per la scelta della cordata interessata ad Ita Airways. Lo ha detto ieri l’amministratore delegato Fabio Lazzerini a margine del convegno organizzato a Roma da Sita su mobilità e sostenibilità.

Il manager ha spiegato che “a giorni Ita Airways aprirà la data room” e che “gli advisor del ministero (il Mef ndr) stanno parlando con chi ha manifestato interesse ufficialmente".



Le proposte

Le tre proposte sul tavolo sono quelle firmate da Msc con Lufthansa, dal fondo statunitense Indigo Partners, azionista di compagnie low cost tra cui Wizz Air, e dal fondo Certares, che propone la partnership commerciale con Air France-Klm e Delta Air Lines.



Per quanto riguarda la ripresa in atto il manager ha invece sottolineato che “parlare di booming demand è esagerato. Sicuramente c’è il desiderio di tornare a volare, ma la tempesta perfetta ancora non è finita perché la guerra in corso comporta l’aumento del carburante, che ha un impatto anche sull’aumento delle spese delle famiglie e, quindi, sulla riduzione dei consumi”.



Nonostante il contesto generale resti ancora "incerto" Lazzerini ha comunque precisato che “ieri (mercoledì ndr) abbiamo avuto il record di prenotazioni giornaliere da quando esistiamo e ci stiamo confrontando con giorni molto intensi in termini di prenotazioni".



Amina D'Addario