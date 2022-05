Aeromexico cresce in Europa, offerta superiore ai livelli del 2019

15:51

Nessuna nuova rotta (anche l’Italia continuerà a rimanere fuori dal network per questa stagione estiva) ma un aumento delle frequenze e della capacità che consentirà si superare il livello dell’offerta pre pandemia. Aeromexico punta nuovamente sull’Europa in seguito anche a una crescita della domanda per i viaggi in Messico e a partire da giugno aumenterà le frequenze su tre delle sei rotte servite sul Vecchio Continente.

Le tratte coinvolte saranno quelle da Città del Messico verso Parigi, Londra e Madrid, che vedranno un incremento di una frequenza alla settimana rispetto allo schedule attuale con l’unica eccezione di Parigi con due. Invariata invece la programmazione delle altre rotte europee, ovvero i voli su Madrid da Guadalajara e Monterrey e quello da Città del Messico su Amsterdam così come non verrà al momento ripristinata la rotta dalla capitale in direzione di Barcellona, si legge su Simpleflying.



Per tutti i voli sul Vecchio Continente Aeromexico impiegherà i B787 Dreamliner.