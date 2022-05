Wizz Air, arrivano i voli diretti su Amman da Roma e Milano

09:21

L’aeroporto di Amman in Giordania annuncia quattro voli diretti operati da Wizz Air. Tra le città collegate con lo scalo ci sono anche due italiane: Roma (Fiumicino) e Milano (Malpensa). Le altre destinazioni sono Vienna e Abu Dhabi.

Come riporta una nota del Jordan Toursm Board, l’obiettivo dei nuovi collegamenti, per la Giordania, è rendere la meta più accessibile ai turisti, guardando sia al traffico leisure che a quello business.



“Siamo lieti che Wizz Air - ha affermato Nicolas Claude, ceo di Aiport International group - abbia ampliato le sue rotte dirette, collegando Amman alle principali città in tutta Europa e alla regione del Golfo”.