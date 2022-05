Delta: torna da oggi anche il collegamento Roma-Boston

08:00

Si completa oggi la riapertura del network di Delta Air Lines sulla Capitale. Con l’avvio della rotta su Boston, per la quale verrà utilizzato un A330-300, la compagnia arriverà a raggiungere cinque voli giornalieri sugli Stati Uniti: oltre a Boston, che debutta con 5 frequenze settimanali per poi salire a 7 da giugno, il vettore opererà anche un volo bigiornaliero sia su Atlanta sia su New York.

“Gli hub Delta di Atlanta Boston e New York offrono numerose coincidenze verso tutti gli Usa ed oltre – spiega la compagnia in una nota -. Tutti i passeggeri Delta in partenza dalla capitale potranno provare "Delta Premium Select", la nuova cabina premium economy del vettore che offre sedili più ampi con maggiore spazio per le gambe e reclinabilità, oltre a poggiatesta e poggiapiedi regolabili e schermi di intrattenimento più grandi”.