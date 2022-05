WestJet al debutto in Italia: decollato il primo volo Roma-Calgary

11:50

Ancora una new entry nei cieli italiani. Con il decollo del primo volo ieri tra Roma Fiumicino e Calgary WestJet entra nell’elenco dei vettori operanti sulla penisola dopo un’attesa durata due anni a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Il volo Roma-Calgary opererà per tutta la stagione estiva fino a 3 volte alla settimana un Boeing 787/900 Dreamliner da 320 posti. Il volo era originariamente fissato per il lancio nel maggio del 2020, ma è stato rinviato a causa della pandemia. "Lo sviluppo del turismo tra l’Alberta e l'Europa rappresenta un’importante potenzialità per la ripresa economica della nostra industria - commenta Chris Hedlin, vice president – network di WestJet -. Siamo entusiasti di fornire ai cittadini canadesi della zona occidentale una maggiore connettività verso Roma, incredibile città nota a tutti per la sua ricca storia, il cibo famoso in tutto il mondo e la cultura iconica”.



Il nuovo volo fa parte di un più ampio potenziamento dei collegamenti sull’Europa da parte di WestJet, con un incremento di oltre 40 punti percentuali.