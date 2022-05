12:23

“Per noi che operiamo da sempre nel settore aeronautico civile, la prospettiva di guidare un vettore anche in Italia costituisce una sfida che vogliamo affrontare e vincere”. Con queste parole il managing partner di Bateleur Capital, Aziz Hassanali, sancisce l’accordo con il Gruppo Uvet per l’acquisizione del 100 per cento delle azioni di Blue Panorama per avviare il rilancio della compagnia aerea e implementare le sinergie con il gruppo guidato da Luca Patanè.

Nuove prospettive

Si aprono quindi nuove prospettive per il vettore, fermo dallo scorso autunno e in attesa dell’omologa della proposta di concordato preventivo presentata il 29 aprile scorso. A rilevare l’azienda sarà quindi il fondo americano Bateleur Capital con sede a New York e interessi sia nell’aviazione sia nello shipping, nell’energia e nel real estate.



La soddisfazione di Patanè

“Sono molto soddisfatto di aver sottoscritto questo accordo – ha commentato Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e di Blue Panorama Airlines – per la prospettiva occupazionale e di stabilità che si apre per i dipendenti per effetto della scelta di un partner solido, competente e affidabile per il rilancio della compagnia aerea in un settore, come quello aeronautico, divenuto così complesso nell’era post Covid. Inoltre, questo accordo permetterà di sviluppare sinergie fra la nuova compagnia e il Gruppo Uvet in un momento in cui le prospettive di ripresa del turismo sono concrete”.



I prossimi passi

L’accordo verrà ora perfezionato in seguito all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori e dopo che verrà effettuata l’omologa della proposta di concordato preventivo da parte del Tribunale di Milano. Nell’accordo siglato previsto anche un prestito convertibile da parte di Bateleur per supportare da subito i bisogni finanziari della compagnia.