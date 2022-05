Il lungo raggio di easyJet e Neos: voli per Usa e Repubblica Dominicana via Malpensa

15:55

easyJet e Neos uniscono le forze sul lungo raggio. Le due compagnie aeree - che già collaborano da tempo attraverso la piattaforma Worldwide by easyJet - hanno siglato una nuova partnership che porterà all’attivazione, nell’estate, di voli in connessione dall’Italia verso gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana.

A partire dal 16 giugno, infatti, la low cost britannica fornirà ai passeggeri del vettore del Gruppo Alpitour collegamenti da Catania, Napoli e Palermo per l’aeroporto JFK e quello di La Romana, via Milano Malpensa.



La collaborazione

La partnership - che consentirà la distribuzione delle rotte in codeshare easyjet e Neos da parte delle agenzie del network di Alpitour - prevede inoltre la possibilità di ritirare il bagaglio alla fine del viaggio, direttamente nell’aeroporto di destinazione.



“In un momento di forte ripresa per il turismo, easyJet vuole semplificare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri italiani anche quando partono alla volta di mete lontane e incentivare il turismo proveniente da altri continenti verso le meraviglie del nostro Paese. L’accordo Neos-easyJet si muove proprio in questa direzione, rivoluzionando e semplificando il concetto di viaggio grazie a due dei brand più amati per chi vola da e per l’Italia”, commenta in una nota Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia.



La collaborazione sulle rotte in connessione con la low cost britannica, aggiunge Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, “ci permette di aggiungere un nuovo tassello al nostro business per ampliare ulteriormente le connessioni con Malpensa e permettendoci di offrire un prodotto di lungo raggio più flessibile e con più opzioni anche per il turismo leisure incoming. Neos è da tempo intenta ad arricchire il proprio network di destinazioni e collaborazioni con altre importanti realtà del settore per offrire ai propri clienti una vasta selezione di mete raggiungibili con aeromobili di ultima generazione”.



La collaborazione tra i due vettori si intensificherà nei prossimi mesi. Le compagnie prevedono infatti l'apertura di ulteriori voli in connessione.