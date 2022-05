Moby riapre dal 15 maggio la rotta Genova-Olbia

08:00

Riparte da domenica 15 maggio la linea Genova-Olbia di Moby, la più gettonata per le vacanze estive, che consente di raggiungere le spiagge del Nord della Sardegna.

La compagnia rimette in pista il collegamento con 4 navi: Moby Aki e Moby Wonder, le ammiraglie, accompagnate da Moby Drea e Moby Otta.



La tratta, che sarà operativa fino al 16 ottobre, prevede 4 collegamenti notturni, due da Genova e due da Olbia, e dal 30 luglio al 4 settembre verranno aggiunti due servizi diurni, per poter coprire l’incremento delle domanda atteso per l’altissima stagione, con sei collegamenti al giorno.



Inoltre, fino al 31 maggio è possibile prenotare il viaggio e cambiare data tutte le volte che si desidera in modo gratuito e con la possibilità di sospendere il biglietto fino al 31 dicembre 2023.