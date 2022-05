Ana, tornano nei cieli le livree Flying Honu: riprende il volo su Honolulu

13:58

Continua la ripresa dei voli di All Nippon Airways. La compagnia ha annunciato il ritorno delle operazioni sulla rotta che unisce lo scalo di Tokyo Narita con Honolulu. Il volo sarà ripreso dal prossimo luglio e sarà oprato due volte la settimana con lo speciale A380 ‘Flying Honu’. A questo si aggiungerà la rotta con partenza da Haneda, operata con B787.

Sono tre gli aeromobili ‘Flying Honu’ in servizio per la compagnia, ognuno con caratteristiche peculiari: il primo “è entrato in servizio a maggio 2019 - si legge nella nota della compagnia - ed è dipinto in blu per rappresentare il cielo delle Hawaii”, il secondo “è di colore verde smeraldo che si ispira all'acqua cristallina dell'oceano hawaiano”, mentre il terzo “presenta una livrea arancione ispirata al tramonto sull’arcipelago”.