I vettori Usa a Biden: basta test obbligatori per il Covid

11:48

Continua la pressione delle compagnie aeree statunitensi sull’amministrazione Biden per mettere la parola fine alle regole anti-Covid che richiedono a tutti i passeggeri internazionali il risultato negativo di un test effettuato prima della partenza per gli Usa.

Protocolli simili sono stati adottati da molti Paesi europei e dal Canada, ma sono già stati revocati e ora i vettori Usa ne chiedono al sospensione anche nel loro Paese, dove sono in vigore da 16 mesi; tuttavia i Centers for Disease Control and Prevention finora sono stati riluttanti a revocarli.



Come riporta TravelPulse Airlines for America, il principale gruppo di settore, ha affermato che l'abolizione dei requisiti comporterebbe ulteriori 4,3 milioni di passeggeri internazionali e 1,7 miliardi di dollari di entrate in più da parte dei visitatori stranieri.