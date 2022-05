Londra Heathrow verso il titolo di aeroporto più trafficato al mondo

10:55

L’aeroporto più trafficato del mondo, quest’anno, potrebbe essere nel Vecchio Continente. Si tratta di Londra Heathrow che, pur non essendo ancora del tutto tornato alla normalità, è tornato ad essere l’hub più gettonato per volumi di capacità.

Lo dice Oag sulla base dei dati della settimana terminato il 15 maggio, nel corso della quale lo scalo ha fatto registrare 762mila posti in partenza. Malgrado i numeri record, l’aeroporto è ancora sotto del 16% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando aveva superato i 900.000 posti disponibili.



Segue Schiphol ad Amsterdam, che ha offerto 712.000 posti in partenza nella stessa settimana settimana, e l'aeroporto internazionale di Dubai con 701.000.



I 20 aeroporti più grandi del mondo sono ancora al di sotto della capacità del 2019, sebbene Dubai, Doha e Istanbul siano molto vicini alla normalità. Gli scali in Asia, invece, continuano a faticare, in particolare nel caso della Cina, a causa dei lockdown da Covid-19, con Hong Kong, il secondo aeroporto internazionale più trafficato del 2019, ora solo all'84° piazza con 105mila posti settimanali.