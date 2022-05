Ryanair: i sindacati minacciano scioperi durante l’estate

11:43

L’estate della ripresa potrebbe essere meno tranquilla del previsto per Ryanair. L’allarme arriva dai sindacati, che potrebbero lanciare azioni di protesta durante i mesi caldi. Il che si tradurrebbe in una serie di scioperi che renderebbero la vita difficile ai viaggiatori e alla compagnia.

Come riporta preferente.com un totale di 7 organizzazioni sindacali avrebbero unito le forze minacciando di organizzare uno sciopero a livello europeo. La causa sarebbero le condizioni di lavoro dei dipendenti.



Le richieste del sindacati

Le parti sociali avanzano una serie di rivendicazioni: tra queste i diritti dei lavoratori, in linea con i pronunciamenti delle autorità. Le richieste riguardano anche l’adeguamento dei contatti alle norme dei diversi Paesi in cui opera la compagnia.



Una questione più volte sollevata dai dipendenti e dai sindacati, che spesso è stata oggetto di discussione.