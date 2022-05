Vueling aggiunge UnionPay tra i sistemi di pagamento accettati

08:00

UnionPay International, il circuito di carte di credito e debito di portata globale, debutta nel segmento dei sistemi di pagamento accettati dalle compagnie low cost europee e il primo accordo è stato siglato con il vettore del gruppo Iag Vueling.

I clienti UnionPay possono ora prenotare voli e fare pagamenti sia sul sito Vueling, sia avvalendosi del servizio vendite telefonico. Questo nuovo metodo di pagamento, disponibile per uso individuale, per le agenzie ma anche per le aziende, si aggiunge ai servizi già disponibili messi a disposizione da Vueling. La partnership con UnionPay International permetterà a Vueling anche di espandere il suo portafoglio clienti in Cina e nel resto del continente asiatico.



“Il numero di viaggiatori internazionali continua ad aumentare e non vediamo l’ora di accogliere in Europa sempre più clienti dalla Cina e, in generale, dall’Asia – ha commentato Jesús Monzó, Distribution Strategy and Alliances Manager di Vueling. Vista la leadership di UnionPay nel continente asiatico, non c’è miglior partner che possa aiutarci a espandere la nostra presenza in questo mercato per noi cruciale”.