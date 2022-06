In Thailandia i turisti possono mappare la propria carbon footprint in tempo reale

09:16

Carbon Footprint al centro dei programmi turistici della Thailandia. Grazie all’iniziativa della provincia di Trat, al confine sud-orientale con la Cambogia, viene offerta sino al 31 luglio la possibilità di proteggere natura e ambiente direttamente durante la visita del territorio.

“Il programma ‘Laughing Island Conqueror vs Low-carbon Footprint Traveller’ - ha dichiarato a TratNews Yuthasak Supasorn, governatore della Tourism Authority of Thailand (TAT) - incoraggia ognuno a divenire parte attiva del turismo responsabile, elemento chiave della nostra campagna ‘Visit Thailand 2022: Amazin New Chapters’. I turisti che percorrono l’itinerario fra Ko Mak, Ko Kradat (Safari Island) e Ko Kai-Hua-Ro (Laughing Island) possono ora utilizzare un’applicazione per il calcolo della Carbon Footprint sviluppata dalla Thailand Greenhouse Gas Management Organisation: distanze, attività turistiche, consumo quotidiano di cibo vengono rapportati in tempo reale ai parametri annuali di emissione di gas, inducendo ad adattare il proprio soggiorno a criteri sempre più sostenibili”. Al termine dell’esperienza, la TAT rilascia inoltre un certificato speciale disegnato da un fumettista della rivista Kai-Hua-Ror.



Alberto Caspani