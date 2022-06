Ana, più voli verso l’Europa per l’estate

09:49

All Nippon Airways intensifica l’operativo sulle rotte europee per luglio e agosto. A partire dal primo luglio la compagnia aerea riprenderà i collegamenti da Tokyo Haneda per Parigi e aumenterà le frequenze dei servizi verso Londra e Francoforte.

Pubblicità

Nello specifico, i voli Tokyo Haneda-Londra diventeranno giornalieri, mentre su Francoforte saranno garantiti 3 collegamenti a settimana.



Anche i voli nonstop da Haneda a Parigi saranno operati (dal 7 luglio) lungo la rotta polare settentrionale, come quelli da Narita a Bruxelles e da Haneda a Francoforte e Londra.