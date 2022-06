Ryanair scommette sulla prossima winter con 570 rotte per il mercato italiano

10:55

Questa volta Ryanair non ha aspettato fino all’ultimo per il prossimo orario invernale. Un segnale preciso del fatto che al contrario delle ultime due stagioni winter l’andamento della domanda sembra essere promettente, consentendo quindi al vettore low cost di tornare all’impostazione tradizionale del lancio dei voli con largo anticipo.

E non sarà una winter in tono minore, ma anzi per quanto riguarda il mercato italiano Ryanair si appresta a lanciare l’operativo più consistente di sempre con un totale di 570 rotte, di cui faranno parte anche 23 new entry. Più in generale saranno oltre 2.500 le rotte che verranno effettuate dalla compagnia irlandese su 36 Paesi.