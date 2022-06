Spirit apre a JetBlue: entro fine mese il verdetto sulla nuova offerta di acquisto

13:49

Si apre uno spiraglio per JetBlue nell'affaire Spirit-Frontier. Potrebbe, infatti, arrivare entro fine mese il verdetto sulla nuova offerta di acquisto presentata dal vettore guidato da Robin Hayes lo scorso 6 giugno. E dopo i no ai tentativi precedenti, Spirit starebbe ora dando un segnale di apertura.

La low cost, riporta Travel Weekly, ha però precisato in una nota che continuerà a rispettare gli accordi presi con Frontier Airlines.



"Frontier e JetBlue hanno accesso alle stesse informazioni di due diligence, alle stesse condizioni - ha precisato Ted Christie, ceo di Spirit -. Il consiglio prevede fornire un aggiornamento agli azionisti in vista dell'assemblea speciale prevista per giovedì 30 giugno".



L’ultima offerta avanzata da JetBlue è di 31,50 dollari per azione.