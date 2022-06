Voli nei Paesi del Mediterraneo, la stagione della svolta

17:02

"E se fosse l'estate della svolta? il quadro della programmazione estiva di tutte le compagnie aeree, in particolare quelle low cost, fa emergere con chiarezza come l'area del Mediterraneo sia sempre di più il luogo in cui non si può mancare, dove inserire rotte da ogni parte del Vecchio Continente, anche se solo con due frequenze alla settimana. Un terreno di sfida puramente leisure che non sta escludendo ormai nessun Paese, dall'Italia alla Spagna, dalla Grecia a Malta, solo per citarne alcuni, in cui la domanda si sta rivelando altissima e dove i vettori a basso costo stanno ancora una volta sbaragliando i competitor grazie alla loro flessibilità, che consente loro di arrivare anche in destinazioni normalmente non prese in considerazione...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)