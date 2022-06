Trenord, biglietti acquistabili in tre rate grazie all'accordo con Scalapay

10:47

Trenord e Scalapay hanno stretto un accordo che consentirà al vettore ferroviario di far pagare gli abbonamenti per viaggiare sui treni anche in tre rate. I passeggeri hanno così un’ulteriore opzione di pagamento dei titoli di viaggio acquistati online su trenord.it o sull’app Trenord.

Per gli acquisti di valore pari o superiore a 10 euro, sui canali digitali di Trenord è possibile scegliere l’opzione Scalapay, che consente di pagare i titoli di viaggio in tre rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi. Grazie a questa funzione, i passeggeri possono rateizzare il pagamento di biglietti corsa semplice, carnet, abbonamenti ferroviari o integrati, ma anche ticket Malpensa Express e ‘Gite in treno’.



Inoltre, fino al 6 agosto è attiva una promozione dedicata ai clienti Trenord: per il primo acquisto di valore uguale o superiore a 50 euro effettuato tramite trenord.it o app Trenord e pagato con Scalapay, è riconosciuto uno sconto del valore di 10 euro. Lo sconto viene applicato contestualmente all’acquisto: alla conferma del ‘carrello’, l’utente visualizza direttamente l’importo da pagare a rate, ridotto di 10 euro.