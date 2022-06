Ryanair, un altro record: superata la quota di 3mila voli al giorno

09:48

Arriva un nuovo record per Ryanair. Dopo avere raggiunto il quinto posto assoluto dietro le big 4 americane in termini di voli effettuati, arriva ora un altro importante traguardo mai tagliato da nessuna compagnia in Europa, quello dei 3mila voli giornalieri.

A certificare il dato l’analisi settimanale effettuata da Eurocontrol per la settimana passata, durante la quale il vettore low cost ha raggiunto quota 3.001, con un incremento dell’1 per cento rispetto alla settimana precedente e addirittura del 15 rispetto allo stesso periodo del 2019.



A dettare la misura della crescita è il confronto con la media di mercato: secondo quanto riportato da Preferente, infatti, nella settimana presa in esame i voli giornalieri in Europa hanno sfiorato quota 30mila, una cifra tuttavia che resta ancora sotto del 14 per cento rispetto al 2019.