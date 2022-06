15:03

É un segnale importante quello che arriva da Ita Airways. Un segnale di fiducia, un messaggio al mercato per dire che la compagnia sta lavorando a lungo termine per essere pronta in prima fila anche il prossimo anno. E lo fa mettendo in vendita da oggi la programmazione estiva del 2023, con largo anticipo seguendo il modello delle compagnie low cost.

In una nota Ita informa di avere “già caricato su tutti i canali di vendita l’operativo previsto per la stagione estiva del 2023, permettendo così alla clientela di pianificare con largo anticipo le future vacanze estive, all’insegna di un’offerta sempre più dedicata e attenta all’esigenze del passeggero”. Nessun dettaglio per ora sul network: facile immaginare che si tratti per ora di una replica di quello attuale in attesa di sviluppi su vari fronti.



Roma-Tokyo

L’unica anticipazione riguarda invece il collegamento aereo su Tokyo Haneda da Roma Fiumicino: sempre da oggi si potrà prenotare la programmazione invernale con tre frequenze alla settimana, mentre per la prossima summer, a partire da aprile, la rotta diventerà giornaliera.