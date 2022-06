easyJet aumenta le rotte da Napoli: nuovi voli su Skiathos e Lampedusa

12:00

Sono decollati da Napoli i voli inaugurali di easyJet alla volta di Skiathos, in Grecia, e di Lampedusa. Grazie alle due new entry il network del vettore arriva a contare circa 220 rotte da e per l’Italia, con collegamenti effettuati da 19 aeroporti della Penisola.

Il volo su Skiathos prevede tre frequenze settimanali e partirà da Napoli ogni lunedì, mercoledì e venerdì, mentre i collegamenti con Lampedusa vengono effettuati due volte la settimana, il mercoledì e il sabato.



Ora sono 37 le rotte operate da easyJet da e per Napoli, delle quali ben 6 sono state inaugurate per questa stagione estiva, tra cui quelle verso le isole greche di Kos, Santorini e Cefalonia, con fino a tre frequenze settimanali, e il nuovo collegamento bisettimanale verso Parigi Charles De Gaulle.