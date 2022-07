09:43

"Si profila un'estate "intensa e complicata" per gli aeroporti italiani, ma non ci saranno tetti ai voli o cancellazioni massicce alla stregua di quanto accaduto ad Amsterdam Schiphol o Londra Gatwick. Sono stati gli operatori italiani a escludere che le limitazioni alle operazioni sperimentate in queste settimane da alcuni degli scali più efficienti del Vecchio Continente possano riguardare anche le infrastrutture della Penisola. Un messaggio chiaro e in qualche misura rassicurante lanciato in occasione dell'assemblea generale di Aci Europe tenutasi nei giorni scorsi a Fiumicino: "I prossimi mesi - ha indicato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - saranno molto intensi per tutti e bisognerà avere la massima attenzione; escludo però la possibilità di mettere un tetto ai voli o di fronteggiare grandi cancellazioni...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)