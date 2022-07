09:21

Eva Air ci riprova. A due anni e mezzo dal lancio programmato del volo su Malpensa da Taipei, poi rinviato a tempo indeterminato a causa dell’esplosione della pandemia, il vettore di Taiwan rilancia sull’Italia e annuncia l’avvio del collegamento a partire dal prossimo 25 ottobre.

La rotta partirà con due frequenze alla settimana (partenze da Milano il mercoledì e la domenica) e sarà operata con i B777-300er. La new entry farà parte di un piano su espansione sull’Europa che porterà il vettore asiatico ad aggiungere anche un’altra rotta, quella su , a partire dall’inizio di novembre, in questo caso con 4 frequenze alla settimana.



In tutto saranno quindi 6 le destinazioni del Vecchio Continente collegate direttamente: oltre a Mxp e Monaco, sono infatti già attivi i voli su Amsterdam, Londra, Vienna e Parigi.