di Amina D'Addario

08:11

Trenitalia lancerà a settembre una nuova società che servirà a promuovere meglio il turismo dei borghi, il cicloturismo e il patrimonio enogastronomico italiano. Ad annunciarlo è stato ieri l’ad di Trenitalia, Luigi Corradi, in occasione della presentazione dell’accordo con il Ministero del Turismo e con Enel per lo sviluppo dei viaggi sostenibili.



“A settembre avremo una newco dedicata ancora di più al turismo slow, perché - ha spiegato Corradi - andremo a porre più attenzione su quelle tratte regionali che permettono di raggiungere borghi particolari, delle località enogastronomiche o di cicloturismo”, valorizzando meglio anche “l’offerta dei treni storici”.



Un’azienda, ha precisato l’ad, che “lavorerà insieme alle Regioni e al ministero per andare a sviluppare, attraverso il treno e quindi in modo molto sostenibile, il turismo locale”.