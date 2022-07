Wizz Air apre per l’inverno voli dall’Italia su Romania, Giordania e Londra

09:21

Sono 4 le nuove rotte per l’inverno annunciate da Wizz Air a consolidamento di un network sempre più vasto sulla Penisola. Le rotte coinvolgeranno gli aeroporti di Perugia, Ancona, Venezia e Verona.

Da Perugia il vettore volerà su Cluj-Napoca in Romania, mentre sempre sul Paese, ma verso la capitale Bucarest la compagnia opererà un servizio con partenza da Ancona.



Venezia sarà invece collegata alla Giordania con Amman e Verona con Londra Gatwick.



“Siamo entusiasti di annunciare queste nuove rotte che integreranno la nostra offerta per l'inverno 2022-2023 con destinazioni capaci di soddisfare i gusti del viaggiatore più esigente – dice Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air -. Anche per il prossimo inverno, ci impegnano ad essere l'opzione di viaggio più conveniente per raggiungere numerose destinazioni”.