Caos a Heathrow: British Airways sospende la vendita di voli

15:12

Alla fine la decisione è arrivata: British Airways ha sospeso la vendita dei biglietti a Heathrow a causa della persistente saturazione della struttura aeroportuale. Per ora lo stop alle vendite durerà una settimana: “Abbiamo deciso - spiega il vettore in una nota - di intraprendere un’azione responsabile e limitare i biglietti disponibili per aiutare a massimizzare le opzioni di riprenotazione per i clienti esistenti, date le restrizioni imposte a noi e le sfide in corso che l'intero settore dell'aviazione si trova ad affrontare”.

Già in precedenza la compagnia aerea aveva limitato il numero di passeggeri in modo che Heathrow non superasse i 100mila al giorno cancellando 10.300 voli in programma tra agosto e ottobre: una misura che, spiega Preferente, ha interessato una cifra approssimativa di un milione di clienti. A causa di questi tagli il prezzo dei biglietti aerei sta registrando aumenti costanti.