British Airways ‘congela’ Heathrow fino al 15 agosto: l’ira del trade

12:32

La decisione di British Airways di congelare la vendita di biglietti a Heathrow per un’altra settimana, fino al 15 agosto, sta scatenando la reazione del trade britannico, che accusa il vettore di danneggiare ulteriormente la fiducia dei consumatori.

Una fiducia già minata dal fatto che British Airways avesse deciso di bloccare le vendite per la prima settimana di questo mese di agosto, in modo di lasciare spazio ai voli di riprotezione dei passeggeri i cui viaggi erano stati annullati a causa del limite di capacità di 100mila passeggeri al giorno imposto a Heathrow.



"L'ansia dei viaggiatori non fa che aumentare"

"L’avviso tardivo delle modifiche e la mancanza di comunicazioni anticipate non fanno che aumentare l’ansia dei viaggiatori - denuncia a TTG Media Julia Lo Bue-Said, chief executive di Advantage Travel Partnership -. Quest’ultimo aggiornamento di British Airways è un ulteriore colpo alla fiducia dei consumatori in questo momento difficile".



Le fa eco il chief executive della Business Travel Association, Clive Wratten: “La fiducia - sottolinea - è fondamentale e, mentre ci avviciniamo alla fine del periodo delle vacanze estive, non è mai stata così importante per i viaggi di lavoro”.



Per questo si dice amareggiato dalla sospensione delle vendite dell'ultimo minuto da parte di British Airways, “molte delle quali sarebbero state effettuate da viaggiatori d'affari. È fondamentale - aggiunge - che tutti gli attori del travel lavorino insieme per fornire servizi solidi e affidabili sia ai viaggiatori d'affari che ai turisti".