Stati Uniti, il Dot rivede le regole di rimborso per i voli cancellati

11:24

Il Dot - Department of Transportation - degli Stati Uniti è al lavoro sulla revisione delle norme che regolano le procedure di rimborso nel trasporto aereo, per tutelare maggiormente i passeggeri delle compagnie aeree in caso di ritardi o cancellazioni.

Tra le novità ci sarebbero – riporta Travel Weekly - l’introduzione di una definizione per i ritardi importanti e l’obbligo per i vettori di prevedere più forme di riprotezione per i voli cancellati.



Le nuove norme proposte dal Dot richiederebbero, infatti, alle compagnie aeree di emettere anche crediti di volo e voucher. Inoltre, i vettori sarano tenuti a rimborsare sempre i clienti che scelgono di annullare il loro viaggio su consiglio medico, a causa di restrizioni o indicazioni del Governo durante un'emergenza di salute pubblica.



“Questa nuova norma proposta proteggerebbe i diritti dei viaggiatori e aiuterebbe a garantire che ottengano i rimborsi tempestivi che meritano dalle compagnie aeree”, ha fatto sapere Pete Buttigieg, segretario del Dot.