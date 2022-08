Corsica Sardinia Ferries, arriva in flotta Mega Victoria: salperà nel 2023

15:00

In arrivo una new entry nella flotta di Corsica Sardinia Ferries. Si tratta di Mega Victoria, nave acquistata da Viking Line, che arriverà nel Mediterraneo il prossimo ottobre per entrare in servizio nel 2023.

“Siamo lieti di accogliere nella flotta questa nuova nave, che debutterà in Mediterraneo nel 2023, per rafforzare e migliorare la nostra offerta commerciale, affiancando le altre unità - afferma in una nota Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries -. In linea con le politiche di sviluppo, flessibilità e adattamento permanente, essa sarà impiegata in base alle esigenze del mercato, che è in costante e rapida evoluzione”.



La nave

I locali e le cabine sono stati oggetto di un recente e completo restyling.



Mega Victoria - lunga 170 metri e larga 27,6 metri - accoglierà fino a 2400 passeggeri e 450 veicoli e avrà a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Le 460 cabine presenti (interne, esterne, Lusso e “dog friendly”, dedicate agli amici a 4 zampe) sono adatte a ogni necessità e dotate di tutti i comfort.



A bordo non mancheranno ristoranti à la carte, self-service, coffe shop, bar, aree giochi, sale conferenze, boutique e grandi spazi pubblici.