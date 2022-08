11:15

Dura presa di posizione di Willie Walsh, ceo di Iata, sul limite della capacità imposto dall'aeroporto di Heathrow. Il numero uno dell'associazione dei vettori ha affermato che la decisione dello scalo di limitare le operazioni sta frenando la ripresa del trasporto aereo dopo i due anni più difficili della sua storia.

Come riporta ttgmedia.com, Walsh ha affermato: "Limitando il numero di passeggeri, gli aeroporti impediscono alle compagnie aeree di beneficiare della forte domanda". E ha aggiunto: "L'aeroporto di Heathrow ha cercato di incolpare le compagnie aeree per l'interruzione. Tuttavia, i dati sulle prestazioni del livello di servizio per i primi sei mesi di quest'anno mostrano che hanno miseramente fallito nel fornire i servizi di base".



Riguardo alla domanda, che ha visto una crescita superiore alle attese, Walsh afferam che soddifarla "si è rivelato impegnativo e probabilmente continuerà ad esserlo".