Enac e Antitrust al lavoro sulle linee guida per le procedure Adr

11:54

Un tavolo di lavoro congiunto Antitrust-Enac per elaborare le linee guida in merito alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Adr).

Obiettivo dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile e dell’Agcm è quello di fornire agli operatori del trasporto aereo uno strumento per risolvere in modo extragiudiziale le controviersie con i consumatori/passeggeri.



All’iniziativa seguirà un coordinamento con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti che, a seguito dell’approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, avrà la competenza sui meccanismi Adr per tutti i settori del trasporto.