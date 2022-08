Luglio da record per l'aeroporto di Bologna, oltre 950mila passeggeri

12:11

Non soltanto un ritorno sopra i valori del 2019, ma anche il record storico di traffico in un mese. E’ quanto emerge dai dati del mese di luglio dell’aeroporto di Bologna, che nel periodo ha superato la soglia dei 950mila passeggeri.

La cifra fa segnare una crescita del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre anno su anno l’incremento è quasi dell’80 per cento. A determinare il risultato il boom di traffico nazionale, in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto al 2019, mentre quello internazionale resta ancora indietro del 4 per cento.



Nel corso del mese il Marconi ha fatto registrare anche il giorno più trafficato di sempre, il 15 luglio, con 34.534 passeggeri.