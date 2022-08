09:00

Quando si parla di trasporto aereo, la sicurezza è uno dei fattori sui quali più si focalizza l'attenzione dei passeggeri. In merito a questo aspetto quanto mai cruciale, l'International Civil Aviation Organization (Icao) ha pubblicato il 2022 Safety Report, ossia un'attenta analisi delle performance dell'aviazione civile nel corso del 2021 connesse appunto alla sicurezza.

Pubblicità

Il primo dato da rilevare è come, a livello globale, il numero di incidenti aerei sia diminuito del 9,8% rispetto al 2020, scendendo a 1,93 su un milione di partenze (Vs 2,14 nel 2020).



Buone notizie anche per quanto riguarda gli incidenti mortali, -66% se confrontati con il 2020.



Inoltre, come riporta traveldailynews.com, a crescere è invece il numero di voli decollati, con quasi un +11% contro il 2020.



E nonostante i disagi legati alla carenza del personale e ad altre problematiche operative, è importante sottolineare come i vettori non abbiano smesso di impegnarsi costantemente per la sicurezza e la salute sia dei passeggeri sia del proprio personale di volo. Un quadro complessivo dunque, che come ha commentato Juan Carlos Salazar, segretario generale di Icao, dimostra che il trasporto aereo è e rimane il modo meno rischioso di viaggiare.



Gaia Guarino