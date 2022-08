di Gaia Guarino

08:02

Wizz Air espande il proprio network verso il Medio Oriente e inaugura 20 nuove rotte dall'Europa in direzione Arabia Saudita, aprendo collegamenti su Riyadh, Jeddah e Dammam. Anche l’Italia è coinvolta nelle nuove rotte: Riyadh e Jeddah saranno raggiungibili anche da cinque scali italiani, grazie a 8 collegamenti operati da Milano, Venezia, Roma, Napoli e Catania.

La volontà della compagnia aerea è quella di sostenere in maniera concreta la Vision 2030 dell'Arabia Saudita, dando modo di volare verso questa destinazione in modo low cost. I biglietti sono già in vendita attraverso i canali di Wizz Air e l'obiettivo ambizioso è quello di trasportare, nel corso del prossimo anno, oltre un milione di passeggeri.



Le prime rotte italiane a essere aperte saranno il Milano-Jeddah, che dal 3 dicembre decollerà il martedì e il sabato, e, a seguire, il Roma-Riyadh dal 6 dicembre (con un'iniziale frequenza bisettimanale). Dopo il Roma-Jeddah attivo dall'11 gennaio 2023, le altre (Catania-Riyadh, Milano-Riyadh, Napoli-Riyadh, Venezia-Jeddah e Venezia-Riyadh) entreranno in servizio nel mese di aprile 2023.



"L'Arabia Saudita è uno dei più elettrizzanti Paesi al mondo per l'aviazione - ha dichiarato Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air -. Questo annuncio segue il protocollo d'intesa che abbiamo recentemente firmato con il Governo e che ci consente di contribuire alla crescita del turismo saudita e del suo intero ecosistema".