Lufthansa: “La nostra offerta con Msc era la soluzione migliore per Ita”

11:44

“Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di Ita”. Così in una nota riportata dal Corriere della Sera il Gruppo Lufthansa commenta la decisione del Mef di avviare la trattativa in esclusiva con Certares, Air France-Klm e Delta nella gara per la privatizzazione.

La compagnia tedesca ribadisce come “la nostra offerta con Msc era e continua a essere la soluzione migliore per Ita”, aggiungendo poi che il suo ruolo sulla Penisola non verrà meno grazie alla presenza attraverso Air Dolomiti e i diversi brand del gruppo. “Continueremo ad ampliare questo posizionamento con le nostre forze e a sviluppare ulteriormente la nostra offerta per offrire il miglior servizio ai nostri clienti e passeggeri italiani”, conclude la nota.