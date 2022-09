Ria, nuova compagnia aerea in arrivo in Arabia Saudita

08:00

Nuova compagnia aerea in arrivo in Arabia Saudita. Come riporta l’Echo Touristique infatti, Arabian Business ha pubblicato informazioni ottenute una fonte vicina al Saudi Public Investment Fund che annuncerebbero la creazione di una nuova compagnia aerea in Arabia Saudita, che dovrebbe chiamarsi Ria.

La compagnia diventerebbe così il secondo vettore nazionale dell'Arabia Saudita e avrebbe sede a Riyadh. Saudia, l'attuale vettore nazionale, opera da Jeddah. La medesima fonte avrebbe specificato che: “la nuova compagnia aerea mira a fare ciò che ha fatto Emirates, ma in un quarto del tempo".



Attualmente Saudia, unica compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, vola verso 90 destinazioni, di cui 27 domestiche. Il Paese punterebbe a 30 milioni di passeggeri in transito internazionale entro il 2030 rispetto ai meno di quattro milioni attuali.