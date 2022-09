Emirates porta la Premium economy su altre 5 rotte con gli A380

08:49

Emirates prosegue nel processo di inserimento della Premium economy nelle principali rotte a lungo raggio del proprio network e la nuova classe arriverà a breve sui voli verso altre cinque destinazioni servite con gli A380 in fase di riconfigurazione.

La new entry riguarderà in questo caso le città di New York, Singapore, San Francisco, Auckland e Melbourne. In aggiunta il programma prevede anche l’aggiunta di un numero maggiore di posti nei voli su Londra Heathrow e Sidney. L’implementazione sarà effettiva nel corso dell’inverno a partire dal mese di dicembre.



E sempre dal prossimo inverno la compagnia di Dubai ha in programma di aumentare ulteriormente l’utilizzo degli A380 della flotta in vista dell’aumento della domanda, per impiegarli sulle rotte più trafficate. Il totale dei maxi jumbo utilizzati potrebbe arrivare a quota 85.