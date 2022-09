A321xlr, debutto posticipato al 2024: le compagnie in attesa

10:41

Doveva esordire il prossimo anno, ma per vedere nei cieli l'A321xlr, l'aeromobile che promette di rivoluzionare il trasporto aereo, bisognerà aspettare il 2024. Il motivo del ritardo sarebbe una modifica alla fusoliera richiesta dall'Easa.

Una decisione che, come riporta preferente.com, mette in difficoltà alcune compagnie aeree, tra cui Iberia, che ha scommesso molto sul nuovo modello di casa Airbus. Il vettore aveva infatti ordinato 14 A321xrl. Ma sarebbero decine i vettori con ordini nel cassetto che non potranno essere evasi prima del 2024.



Ma c'è un alto dettaglio di cui tenere conto: la modifica richiesta dall'Easa potrebbe ridurre l'autonomia dell'aeromobile, ovvero il punto forte del nuovo modello, che poteva arrivare a 8.700 chilometri di volo. L'Easa ha infatti richiesto un cambio del materiale per una parte della fusoliera: operazione che appesantirebbe l'aereo riducendo dunque l'autonomia di volo.