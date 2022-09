Lufthansa, annullato lo sciopero di oggi e domani

10:31

È stato cancellato lo sciopero Lufthansa previsto per oggi e domani. La compagnia aerea e il sindacato dei piloti hanno raggiunto un’intesa sugli aumenti salariali evitando così una nuova ondata di manifestazioni nel trasporto aereo tedesco.

Il sindacato Vereinigung Cockpit chiedeva un aumento salariale del 5,5% per l’anno in corso e del 8,2% nel 2023. Lufthansa invece aveva offerto invece un incremento una tantum di 900 euro, pari a un aumento del 5% per i piloti senior e del 18% per i neo assunti.



L’intesa arriva dopo lo sciopero di venerdì 2 settembre, che aveva costretto il vettore a cancellare 800 voli nei suoi hub di Francoforte e Monaco, lasciando a terra circa 130.000 passeggeri, con un danno dichiarato dalla compagnia di 32 miliardi di euro.